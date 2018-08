Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil de Braga referenciou edifícios climatizados para combater calor

Populações poderão ser acolhidas caso se verifiquem situações mais gravosas relacionadas com as altas temperaturas.

17:31

A Comissão Municipal de Proteção Civil de Braga anunciou esta quinta-feira que já sinalizou um conjunto de edifícios climatizados um pouco por todo o concelho, que poderão acolher as populações caso se verifiquem situações mais gravosas relacionadas com o calor.



Segundo um comunicado do município, aqueles edifícios vão desde centros culturais e sociais e auditórios, pavilhões e sedes de juntas de freguesia.



Esta quinta-feira, decorreu uma reunião extraordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil de Braga, tendo em conta o Aviso Vermelho em vigor devido às altas temperaturas e ao risco elevado de incêndios florestais.



Citado no comunicado, o vice-presidente da Câmara de Braga, Firmino Marques, explicou que "ainda não se justifica" a ativação do Plano Municipal de Emergência.



"Todos os agentes de proteção civil estão a postos e com estratégias alinhadas. A vigilância das áreas florestais do concelho foi reforçada e os serviços de saúde têm os seus planos de contingência para fazer face ao eventual aumento de procura", salientou.