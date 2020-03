Proteção Civil de Bragança diz que números oficiais de casos de coronavírus estão desfasados da realidade

A Comissão Distrital de Proteção Civil de Bragança concluiu esta quarta-feira que os números de casos de covid-19 relativos a esta região que estão a ser divulgados pela Direção Geral da Saúde estão desfasados da realidade.

Este organismo, que junta várias entidades do distrito de Bragança, reuniu-se esta quarta-feira para análise da evolução da doença e medidas no distrito de Bragança e decidiu solicitar à ministra da Saúde, Marta Temido, que as entidades competentes passem a "disponibilizar a informação diária por concelho do distrito de Bragança".

Isto por, segundo alega a Comissão Distrital, "a informação disponibilizada no relatório de situação pela Direção Geral da Saúde, quer no dia de ontem quer no dia de hoje, se encontra desfasada no tempo, não sendo por isso real e exata".