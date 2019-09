Proteção Civil dos Açores alerta para agravamento do tempo em sete ilhas

A Proteção Civil dos Açores emitiu esta segunda-feira um alerta para sete das nove ilhas do arquipélago devido às previsões de agravamento do estado do tempo, na sequência da aproximação de uma superfície frontal fria com atividade moderada a forte.

Num comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para o grupo ocidental (Flores e Corvo) referente a precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, entre as 18h00 locais desta segunda-feira

(mais uma hora em Lisboa) e as 09h00 de terça-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo por causa da precipitação, que poderá ser forte acompanhada de trovoada, para as ilhas do grupo central dos Açores (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial).