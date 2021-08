Proteção Civil lança aviso amarelo para precipitação forte nos Açores

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores lançou hoje um aviso meteorológico amarelo para os próximos dias, devido à previsão de "precipitação, por vezes forte", com possibilidade de trovoada em todo o arquipélago.

O aviso amarelo abrange todas as nove ilhas do arquipélago açoriano devido a uma "depressão com um sistema frontal associado", que "irá provocar um agravamento do estado do tempo", avança a Proteção Civil.

No grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial), o aviso estará em vigor das 18:00 de terça-feira até às 21:00 de quarta-feira.

Para as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), aquele aviso está previsto para entre as 12:00 de terça-feira e as 00:00 de quarta-feira.

Nas ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso vigorará entre as 00:00 e as 18:00 de quarta-feira.