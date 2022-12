Proteção Civil regista quase 1500 ocorrências em todo o País devido ao mau tempo

A Proteção Civil faz balanço da meteorologia, esta, terça-feira. Segundo o comandante Nacional da Proteção Civil, André Fernandes, registaram-se desde a 00h00 desta terça-feira e o 12h00, 1463 ocorrências, maioria delas são inundações, quedas de árvores e movimento de massas. O distrito de Lisboa é um dos mais afetados.André Fernandes diz que se atravessam tempo severos, mas que a população deve manter a calma e respeitar as recomendações, ou seja, apenas devem ser feitas deslocações necessárias.Os distritos de Santarém, Portalegre, Évora e Setúbal são, nesta hora, as regiões mais afetadas.A precipitação forte vai se manter entre esta terça-feira e quarta-feira, acompanhada por trovoada. Podem igualmente ocorrer fenómenos extremos de vento.Continuam cortadas as estradas de Odivelas e Loures, a nacional 8, a A8, IC20, IC17, e a A20. Também a IC19 está com a circulação condicionada na maioria do troço. O interior de Lisboa e a zona ribeirinha também têm a respetiva circulação afetada, bem como os túneis do Campo Grande e do Campo Pequeno, a radial do Benfica. A carris tenta recuperar a capacidade de transporte e o metro de Lisboa não apresenta constrangimentos.A linha do Norte está condicionada e a linha Leste cortada.No caso de Portalegre, não se registam vítimas, segundo o comandante da Proteção Civil.Face ao atual quadro metereológico, 17 distritos estão sob aviso laranja.A Proteção Civil está em articulação direta com as câmaras municipais. 500 operacionais estão no terreno.