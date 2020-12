Proteção Civil registou 129 ocorrências até às 18h00 derivadas do mau tempo

A Proteção Civil registou entre as 20h00 de terça-feira e as 18h00 desta quarta-feira 129 ocorrências relacionadas sobretudo com a queda de árvores e pequenas inundações devido ao vento e chuva forte.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), precisou que o distrito de Viana do Castelo registou 26 ocorrências, Lisboa teve 20 situações a registar e o Porto 17.

"Grande parte delas foram registadas de noite e de madrugada", destacou o comandante, acrescentando que se trataram de ocorrências "relativamente curtas" e sem danos.

Segundo Carlos Pereira, houve 46 quedas de árvores, 36 inundações, 12 quedas de estruturas e 30 limpezas de via devido à neve.

Os distritos de Viseu, Aveiro e Coimbra estiveram sob aviso laranja até às 08h00 desta quarta-feira, passando, entretanto, a amarelo até às 09:00.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também sob aviso amarelo, pelo mesmo motivo, os distritos de Évora, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Castelo Branco até às 12h00 desta quarta-feira.

Os distritos de Castelo Branco e Guarda também estão sob aviso amarelo por causa da queda de neve acima da cota dos 1.800 metros, com acumulação provável entre 4 e 8 centímetros até às 12h00 desta quarta-feira

O IPMA colocou igualmente os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, com ondas de oeste/sudoeste com 4 a 5 metros, passando gradualmente a ondas de noroeste, até às 21h00 desta quarta-feira.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.