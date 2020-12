Proteção civil registou 55 ocorrências de queda de árvores e inundações devido à tempestade desta madrugada

A Proteção Civil registou entre as 21:00 de terça-feira e as 08:00 de quarta-feira 55 ocorrências relacionadas com a queda de árvores e pequenas inundações devido ao vento e chuva forte.

Em declarações à agência Lusa, o comandante Carlos Pereira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), precisou que as ocorrências relacionadas com a queda de árvores e pequenas inundações foram registadas sobretudo nos distritos de Viana do Castelo, Lisboa e Porto.

"O distrito com mais ocorrências foi Viana do Castelo com 17 situações e tratou-se sobretudo de quedas de árvores por causa do vento forte. Depois registámos também oito em Lisboa e sete no Porto, também por quedas de árvores e pequenas inundações", disse.



Em Fife, Viana do Castelo, a chuva causou inundações, a detsruição de um murro e uma enxurrada, que acabou por danificar abrigos de animais vazios e causar danos em dois carros, devido aos destroços levados pela força das águas.