Proteção Civil registou 654 ocorrências e coloca mais três distritos em laranja

A Proteção Civil registou até ao final da manhã desta terça-feira 654 ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo nas zonas urbanas a norte do rio Tejo, e colocou em alerta especial laranja mais três distritos do sul do país.

Em conferência de imprensa realizada após a reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), realizada na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o ministro da Administração precisou que as 654 ocorrências devido ao mau tempo envolveram cerca de 2.200 operacionais e não havia registo de "ocorrências particularmente graves".

Eduardo Cabrita avançou também que mais três distritos foram colocados hoje em alerta especial laranja (o segundo mais grave da escala), totalizando 11.