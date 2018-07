Proteção Civil vai regularizar situação de 610 operacionais precários

Operacionais desempenham há vários anos "funções essenciais ao sistema de proteção civil, sem o adequado vínculo laboral".

Por Lusa | 11.07.18

A Proteção Civil vai regularizar a situação de 610 operacionais da Força Especial de Bombeiros e dos comandos nacional e distritais de operações de socorro no âmbito do processo de regularização de precários, anunciou esta quarta-feira o Governo.



O Ministério da Administração Interna (MAI) avança que, no "âmbito do Programa de Regularização dos Vínculos Precários da Administração Pública (PREVPAP), foi homologado o parecer da comissão de avaliação relativo à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), com vista à integração de 610 trabalhadores em situação precária".



Nesse sentido, sublinha o MAI em comunicado, a ANPC vai agora proceder à abertura dos respetivos procedimentos concursais para a integração destes 610 trabalhadores que prestam serviço na Força Especial de Bombeiros, conhecidos por "canarinhos", e nos comandos nacional e distritais de operações de socorro a desempenhar funções de operadores de telecomunicações.



Segundo o MAI, estes operacionais desempenham há vários anos "funções essenciais ao sistema de proteção civil, sem o adequado vínculo laboral".



"Esta regularização dos trabalhadores precários da administração pública, que tem sido uma das prioridades do Governo, vem dignificar o estatuto profissional", refere ainda o ministério tutelado por Eduardo Cabrita.