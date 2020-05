"Proteja-se connosco": Máscaras, luvas e gel já estão à venda nas máquinas dentro das estações de Metro

Já começaram a ser vendidas máscaras, álcool gel e luvas numa máquina de "Vending" instaladas nas estações de metro do País conforme era previsto.Na estação da Trindade, no Metro do Porto, podem ver-se imagens onde estão a ser implementadas as medidas de prevenção no combate à pandemia do coronavírus, por forma a facilitar o acesso destes materiais de proteção à população que utiliza os transportes públicos.No, a empresa vai passar a controlar a lotação nas estações críticas, com eventual apoio da PSP, e reforçar a oferta de comboios para garantir a distância de segurança entre os utentes, estando previsto também um reforço das ações de limpeza do material circulante e das estações, sobretudo espaços e superfícies de toque.Na(AMP), o Metro vai ter 81 composições disponíveis para retomar, de forma intensiva, a operação de transporte de passageiros e, em algumas estações, será possível comprar luvas descartáveis e álcool gel.

