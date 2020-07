Protestam contra perda de serviços nos Covões

Centenas de pessoas participaram esta quarta-feira em Coimbra numa caravana solidária de protesto contra o esvaziamento de serviços previstos para o Hospital dos Covões.O protesto começou às 18h00 à entrada do hospital, tendo o cortejo seguido até à praça da Canção, no centro da cidade. Carlos Cortes, da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, marcou presença no protesto e insurgiu-se contra a perda de serviços num hospital "que não só é muito importante para a região de Coimbra mas para todo o Centro do País".A ministra da Saúde, Marta Temido, garantiu esta quarta-feira que "não há decisão política" para desmantelar o hospital.