Protesto a cavalo pára Feira da Golegã

Cavaleiros estão contra proibição de montar de madrugada.

Por Isabel Jordão | 08:57

A Feira do Cavalo, na Golegã, assistiu esta terça-feira a um protesto inédito de cavaleiros, que discordam das novas restrições à circulação de animais e de charretes.



Durante mais de uma hora, não houve movimento na manga nem no picadeiro central, concentrando-se os cavaleiros - quase todos montados a cavalo - junto ao secretariado enquanto um representante dos manifestantes reunia com a organização.



Este ano, a organização proibiu a circulação de cavalos e de veículos de tração animal entre as 02h00 e as 07h00 como "proteção à fadiga animal" e para "evitar atitudes excessivas", sobretudo ligadas ao consumo de álcool.



Os cavaleiros discordam e defendem que "devia ser um veterinário a verificar se os animais estão cansados".



O novo circuito de entradas e saídas do largo do Arneiro também foi criticado por "obrigar a volta grande e levar os cavalos pelo meio do trânsito", tendo os manifestantes obtido a garantia do presidente da câmara de que isso iria ser revisto.