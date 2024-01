Protesto anti-Putin marcado para domingo no Porto

Um grupo de ativistas está a organizar um protesto anti-Putin para domingo, no Porto.

A ação está a ser divulgada através da internet, em https://readymag.com/u479135052/4574297/ e das redes sociais. Inclui o protesto, agendado para as 13h00 de domingo, na praça da Batalha, no Porto, e uma exposição de arte anti-Putin, que decorrerá no Nope Bar & Gallery, na rua Miguel Bombarda, no Porto. A exposição ficará patente até 18 de fevereiro.

Já a 20 de agosto do ano passado a Associação de Russos Livres organizou protestos anti-Putin, em Lisboa e no Porto, indicando então que "simplesmente não conseguem ficar sentados a assistir enquanto a guerra horrível na Ucrânia está a acontecer".