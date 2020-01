Protesto contra lítio invade Feira do Fumeiro em Montalegre

"Futuro minado, não obrigado", foi uma das muitas palavras de ordem que as cerca de três centenas de pessoas gritaram, este sábado, em protesto contra a exploração de lítio projetada pela empresa Lusorecursos no concelho de Montalegre.

Os manifestantes aproveitaram o terceiro dia da Feira do Fumeiro, um dos maiores certames do concelho barrosão, para sair à rua e mostrar o seu descontentamento perante a ideia de terem o seu território "minado". "Vivo em Morgade, que é a aldeia onde querem implementar a mina. Estive emigrada muitos anos nos Estados Unidos, regressei a Portugal, é cá que tenho os meus filhos e nós aqui já somos muito discriminados por vivermos no interior. Não nos podem tirar o que de melhor temos, que é a qualidade de vida", refere a manifestante Zélia Fernandes.

Depois de se concentrarem na Praça do Município, as cerca de 300 pessoas desceram a av. Nuno Álvares Pereira. A palavra de ordem "não à mina, sim à vida" era gritada a plenos pulmões. os populares empunharam cartazes, faixas e até uma urna com a bandeira nacional fez parte do protesto. "Os nossos antepassados diziam que quando os mineiros iam para as minas muitos não regressavam ou vinham mortos", diz Vítor Santos.



Impactes negativos pouco significativos

O Estudo de Impacte Ambiental da exploração de lítio em Montalegre conclui que há "impactes negativos", mas "não são significativos" e são "minimizáveis". E refere que o impacte positivo socioeconómico se sobrepõe aos impactes ambientais negativos.



Óleo de escorrência, ruído e poeiras

O estudo admite "degradação" da paisagem, aumento do ruído e poeiras, e "contaminação com óleos de escorrência" das águas e solo. Propõe reflorestação, operações ruidosas só de dia, e "evitar a todo o custo" poluir as águas.