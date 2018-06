Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Protesto contra proibição do trânsito na Arrábida leva praia a praça em Setúbal

Cidadãos levaram toalhas, chapéus de sol e geleiras para a praça do Bocage.

Por Sofia Garcia | 08:38

Toalhas estendidas, chapéus de sol e geleiras – foi a preceito que pouco mais de uma centena de pessoas se juntaram este domingo na praça do Bocage, em Setúbal, em protesto contra a proibição do trânsito na Arrábida.



"O objetivo desta convocatória foi fazermos o nosso dia normal de praia num sítio onde ainda seja gratuito, porque na verdade pagar 4,10 euros por bilhete para uma família média setubalense é muito caro.



Significa que cada família, para ir à praia, vai pagar entre 12 a 16 euros por dia, consoante o agregado familiar", explica Vanessa Sequeira. "Alguma coisa tinha de ser feita, não havia volta a dar, mas pelo menos baixem o preço dos transportes. Tenho dois filhos e um dia de praia fica a 12 euros, no mínimo. Assim é impossível", disse Maria Varela.



Para a organização do protesto, outras alternativas deviam ter sido ser pensadas pela autarquia setubalense.



"Podiam ter equacionado a colocação de pinos ao longo das zonas em que não se pode estacionar e o patrulhamento pelas autoridades de todo esse troço para que não se verificasse o estacionamento caótico dos últimos anos", explicou ao CM Vanessa Sequeira.



A proibição de carros na Arrábida entrou em vigor a 31 de maio. A alternativa passa por transportes públicos desde a cidade até à praia da Figueirinha e vaivéns entre praias.