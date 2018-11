Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Protesto dos funcionários judiciais trama vítima de 101 anos

Queixosa chegou de ambulância, mas viu julgamento adiado.

Por Francisco Gomes | 01:30

Bastaram, esta terça-feira de manhã, duas horas sem os funcionários judiciais a trabalhar para o funcionamento do Tribunal das Caldas da Rainha ficar num alvoroço, de tal modo que cinco julgamentos não se realizaram.



Um deles envolvia uma mulher de 101 anos que se queixava de furto por parte de uma empregada e que chegou numa ambulância dos bombeiros, mas teve de regressar ao lar que a acolhe.



Ao caso da centenária juntaram-se três adiamentos de processos relacionados com família e menores e um outro cível que se encontravam marcados, para além das diligências do Ministério Público e diversos serviços que ficaram por efetuar entre as nove e as onze horas, período em que os 49 funcionários judiciais cumpriram uma paralisação parcial.



Segundo revelou ao Correio da Manhã o delegado sindical João Cardoso, foi registada "uma adesão de 100%" à greve pelos funcionários, que participaram também num plenário em que um dos principais problemas apontados foi "a falta de funcionários" nas Caldas da Rainha, que leva a que tenham de fazer "horas extraordinárias para que o tribunal funcione".



PORMENORES

Motivo das reivindicações

Os oficiais de Justiça querem que a ministra responda às reivindicações relacionadas com o ingresso e recomposição da carreira, promoções e regime de aposentação, tabela remuneratória e estatuto profissional. Segundo o sindicato, as negociações estão paradas.



Paralisação total

Esta quarta-feira está prevista uma paralisação total nacional dos funcionários judiciais, que se vão concentrar em frente à Assembleia da República, onde a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, se desloca para debater a proposta de Orçamento do Estado para 2019. Os funcionários judiciais ameaçam endurecer o protesto.