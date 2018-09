Protesto dos taxistas condiciona o trânsito em Lisboa, Porto e Faro

Setor dos táxis protesta contra lei promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa.

09:47

Os taxistas estão, esta quarta-feira, em protesto nas cidades de Lisboa, Porto e Faro. A lei promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 31 de agosto e que regula a atividade das plataformas eletrónicas de transporte como Uber ou a Cabify, está na base do protesto.A lei que entra em vigor dia 1 de novembro não agrada aos profissionais do setor dos táxis e a manifestação pretende demover o Governo no que a esta lei diz respeito.Os grupos parlamentares do Partido Comunista Português (PCP), Bloco de Esquerda (BE) e Partido Socialista (PS) vão receber esta quarta-feira as associações de taxistas Federação Portuguesa do Táxi (FPT) e a ANTRAL, confirmou a revista Sábado. A entrada em vigor da lei que regula as plataformas eletrónicas de transporte de passageiros coloca em risco 30 mil postos de trabalho no setor do táxi, avançaram hoje as associações que representam os taxistas, exigindo "concorrência leal"."Os partidos que aprovaram esta lei na Assembleia da República têm de ser forçados a dar cara, se estão ou não estão interessados em defender os 30 mil postos de trabalhos e os milhares de pequenos empresários do setor" do táxi, afirmou à Lusa o presidente da Federação Portuguesa do Táxi (FPT), Carlos Ramos.O presidente de uma cooperativa de táxis na cidade do Porto disse hoje à Lusa estar a registar uma quebra de faturação "na casa dos 25% a 30%" devido às plataformas eletrónicas de transporte.Com uma frota de 20 táxis na cidade do Porto e um na Maia, Vítor Cruz referiu que também é por essa quebra na faturação que decidiu estar presente na concentração, que na cidade no Porto reúne cerca de 100 veículos, que se encontram estacionados na avenida dos Aliados e praça General Humberto Delgado, sem, contudo, impedir a circulação rodoviária."Aderi ao protesto por esse motivo, mas não só, também é pela lei que foi promulgada, porque verificamos que a mesma foi feita quase à medida para os mesmos, porque no Tribunal Europeu as plataformas eletrónicas que operam em Portugal foram dadas como um setor de transportes de passageiros, o que quer dizer que são iguais ao táxi. Se são iguais ao táxi devem ter as mesmas regalias, os mesmos direitos e os mesmos deveres", sustentou Vítor Cruz.Este taxista considerou ainda que o Presidente da República deveria ter mandado a lei, que entra em vigor a 01 de novembro, para o Tribunal Constitucional para "ver se as coisas estavam em condições".Cerca de duas centenas de táxis do Algarve estão hoje concentrados na Estrada Nacional 125, junto ao aeroporto de Faro, protestando contra o aumento do número de veículos descaracterizados que no verão trabalham na região e lhes retiram negócio.A manifestação de taxistas contra a lei das novas plataformas de transporte, que se realiza também no Porto e em Lisboa, conseguiu reunir na estrada de acesso ao aeroporto algarvio "à volta de 50% da frota de táxis do Algarve", que "é formada por 425 automóveis", números que deixaram a organização "muito satisfeita com a mobilização conseguida", disse à agência Lusa Francisco José Pereira, presidente da cooperativa Rotáxis, de Faro, e um dos organizadores do protesto.Francisco José Pereira disse que, no Algarve, o principal problema sentido pelos profissionais do táxi passa pelo número elevado de veículos de transporte de passageiros sem caracterização que ali se deslocam no verão, para trabalhar nos meses de maior afluência de turistas, retirando negócio ao setor tradicional do táxi."A nossa grande preocupação é que este ano, em junho, julho e agosto, fomos invadidos por centenas de carros de transporte de passageiros em viaturas descaracterizadas, coisa que nunca tivemos, o que a acontecer no próximo ano vai tirar sustentabilidade ao setor do táxi, que é um setor tradicional", lamentou.Cerca de 1.300 táxis integravam hoje, pelas 09h00, o protesto contra a lei que regula as plataformas de transporte em veículos descaracterizados, nas cidades de Lisboa, Faro e Porto, segundo a organização.De acordo com representantes do setor, a essa hora o protesto concentrava em Lisboa cerca de mil taxistas, numa fila entre os Restauradores e a zona do Saldanha.A organização deu ainda conta da concentração de pelo menos 100 profissionais no Porto e de 200 em Faro.A polícia não tem fornecido, nos locais abrangidos pelo protesto, números sobre o número de participantes.Os taxistas espanhóis da Elite Taxi vão parar hoje em frente à embaixada de Portugal em Madrid em solidariedade com os seus colegas portugueses, anunciou nos Restauradores a organização do protesto que decorre a nível nacional.Numa nota lida hoje por um elemento da organização, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, os taxistas espanhóis expressaram toda a "solidariedade com o protesto" dos motoristas portugueses que estão concentrados desde o início da manhã."Esta es para ustedes: Sí se puede", gritou o elemento da organização que lia a mensagem dos taxistas espanhóis.O presidente da ANTRAL - Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros, Florêncio Almeida, afirmou hoje que se os partidos na Assembleia da República "não se comprometerem", o protesto vai prolongar-se.Em declarações à Lusa, Florêncio Almeida disse que se os partidos não se comprometerem a desencadear o processo de fiscalização sucessiva, o protesto vai prolongar-se."Se eles não se comprometerem, não saímos daqui", disse, explicando que só hoje é que vão dar entrada os pedidos para serem recebidos na Assembleia da República.Cerca de uma centena de táxis oriundos das regiões Norte e Centro do país estão hoje concentrados na Avenida dos Aliados, no Porto, num protesto contra a entrada em vigor da lei que regulamenta as plataformas eletrónicas de transporte.Em declarações à Lusa, perto das 08h00, Carlos Lima, da Federação Portuguesa do Táxi, assumiu que a adesão está a ser fraca, justificando-a com o "cansaço dos motoristas"."Os taxistas estão cansados, estão desanimados, porque ninguém quer ver a justeza da sua luta", afirmou.Ainda assim, o dirigente associativo manifestou esperança em que a lei - que deverá entrar em vigor em 01 de novembro - possa ser revista.Por essa razão, Carlos Lima disse que os taxistas vão permanecer na Avenida dos Aliados "até que haja novidades de Lisboa", ou seja, poderão permanecer parados por tempo indeterminado.Mais de uma centena de táxis estavam às 07h00 de hoje concentrados na Praça dos Restauradores, em Lisboa, para protestar contra a entrada em vigor da lei que regula as quatro plataformas eletrónicas de transporte que operam em Portugal.Os taxistas começaram a concentrar-se a partir das 05h00 e cerca das 07h00 mais de uma centena estava já na Praça dos Restauradores e Avenida da Liberdade.Os taxistas estão a distribuir t-shirts pretas em que se pode ler "#Somos táxis".Em Faro, o protesto começou às 07h00, na Estrada Nacional 125-10, junto ao Aeroporto.No Porto, as viaturas estão a concentrar-se na Avenida dos Aliados, desde as 06h00.Em Lisboa, a Praça dos Restauradores e a Avenida da Liberdade estão cortadas ao trânsito desde as 05h00. Começa o protesto dos taxistas que promete comprometer a circulação na capital.