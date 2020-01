Protesto 'Movimento Zero' guiado por aplicação para telemóveis

A ideia é denunciar o que consideram ser o "péssimo estado das coisas" na PSP e GNR.

O Movimento Zero, grupo espontâneo que diz contar com o apoio de 10 mil elementos da PSP e GNR, lançou esta terça-feira a convocatória nas redes sociais para um protesto nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, com início no dia 21, e que se poderá estender por vários dias.Ao que oapurou, estas manifestações serão guiadas através da aplicação para telemóvel Telegram. Os participantes estão convocados para os três aeroportos a 21 de janeiro, vestidos à civil, e com uma pulseira identificativa do Movimento Zero.Sabe oque uma das ações que irá ser tentada pelos polícias passará pela permanência junto aos balcões de check-in das zonas de partidas dos aeroportos.Os participantes irão sentar-se no chão, tentando perturbar o normal movimento de passageiros. Não é certo que esta seja a única ação a realizar, com os polícias a guiarem-se mutuamente pela aplicação para telemóveis.