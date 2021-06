Protesto pelo mundo rural junta milhares de pessoas em Lisboa

Milhares de pessoas provenientes de todo o País concentraram-se este sábado em Lisboa para dar voz ao protesto ‘Juntos pelo Mundo Rural’. O movimento contesta, no que classifica de “políticas animalistas e ambientalistas”, as diferentes soluções adotadas pelo Governo. Alega que setores como a pesca, caça, agricultura ou tauromaquia estão a ser prejudicados por estas medidas.









“Contestamos as políticas proibicionistas. Diariamente entram na Assembleia da República decretos-lei que são contra o mundo rural. Estamos preocupados com esta estratégia de políticas que lesam a biodiversidade”, referiu Luís Gusmão, presidente da Associação Ibérica Juntos pelo Mundo Rural, que organizou o protesto.

O dirigente explicou que vieram pessoas do Norte ao Algarve para a manifestação, com início no Marquês de Pombal e que terminou frente ao Parlamento. Perante o risco de potencial contágio provocado pela pandemia, Luís Gusmão, adiantou que “os manifestantes desfilaram separados pelos diferentes setores de atividade que representavam”. Prometendo ordem, “como na tropa”, e distanciamento com recurso a máscara, garantiram colaboração com a polícia que vedou a zona ao trânsito. “Respeitem o nosso modo de vida, tradições e costumes”, lia-se numa das faixas.

Ambientalistas oferecem produtos como mel, chá, azeite e lentilhas aos ministros



A associação ambientalista Zero assinalou este sábado o Dia Mundial do Ambiente com a oferta de presentes a vários ministros, para os sensibilizar para a proteção da natureza. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, recebeu chá verde. A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, teve direito a mel. Azeite foi o que a Zero ofereceu à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes. Lentilhas para a ministra da Saúde, Marta Temido. Cavala em conserva para o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. E para o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, chá de erva-cidreira.