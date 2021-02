Protesto sem máscara em Lisboa contra as restrições

Sem máscara, sem distância de segurança e a partilhar afetos. Foi desta forma que uma centena de pessoas se manifestou este sábado, nos Jardins de Belém, em Lisboa, contra o uso obrigatório de proteção e o confinamento. O protesto foi organizado pelo movimento Juristas pela Verdade, que afirma que as restrições “desrespeitam clamorosamente a constituição” e são uma “inqualificável deslealdade à população”. Acusam o Governo, a Assembleia da República e o Presidente da República.Os manifestantes chegaram a fazer uma roda humana, de mãos dadas, a gritar por liberdade. O organizador do protesto, o advogado Rui da Fonseca e Castro, recusou falar aocom máscara. A manifestação foi organizada de xforma legal, com a PSP no local para garantir a ordem.