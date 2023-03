Protestos contra demolições do bairro do Talude no Catujal

“Isto é desumano”, gritaram, esta segunda-feira, os moradores do bairro do Talude, no Catujal (Loures) aquando da demolição de habitações precárias ilegais por parte da câmara local. A ação implica a destruição de oito barracas onde vivem oito famílias, com crianças e um idoso.Inicialmente, a população tentou travar o avanço das máquinas, mas Maria João Costa, da associação Habita, explicou que houve um reforço das autoridades, com a chegada ao local de “dois batalhões de polícia de choque”. A Segurança Social vai encaminhar os desalojados das habitações ilegais para abrigos de emergência.