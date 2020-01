Protestos marcam Lisboa Capital Verde

Jovens ativistas exibiram este sábado papéis com mensagens a criticar a política ambiental do Governo, durante a cerimónia em que Lisboa se tornou a Capital Verde Europeia 2020.A expansão do aeroporto da Portela foi um dos projetos alvo de críticas da plateia, numa altura em que os governantes respondiam a perguntas de outros jovens. Fernando Medina, edil de Lisboa, reagiu: "Não acredito em ninguém que prometa um sistema verde sem circulação aérea".Já o primeiro-ministro António Costa afirmou que a "neutralidade carbónica" que Portugal quer atingir em 2050 "não prevê emissões zero de CO2, mas sim a emissão de 13 milhões de toneladas que já comportam 2 milhões dos aeroportos da Portela e Montijo".E acrescentou que "um país com 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo não pode deixar de ter meios aéreos para ligação à diáspora".Antes já António Guterres avisara que em 2020 é preciso "acabar com a guerra suicida da humanidade contra a natureza".O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se solidário com o Executivo. "O Governo lidera esta causa em termos mundiais e conta com o apoio do Presidente e de todos os portugueses", disse no arranque da cerimónia no Parque Eduardo VII.