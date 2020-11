Protetor gástrico Esomeprazol em rutura, anuncia Infarmed

Os medicamentos que contêm esomeprazol estão em rutura, anunciou a Autoridade do Medicamento (Infarmed) esta quinta-feira em comunicado. Trata-se de um inibidor da secreção de ácido gástrico utilizado no tratamento do refluxo gástrico e de úlceras do estômago.

O Infarmed garante estar, no entanto, "a desenvolver esforços no sentido de antecipar a sua reposição no mercado", em conjunto com empresas responsáveis pela comercialização destes medicamentos. Até que exista solução, recomenda que o remédio apenas seja utilizado nos casos em que não seja possível a sua substituição pela via oral ou por outros inibidores da bomba de protões".