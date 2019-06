Prova de Matemática divide professores

Como é já habitual, as opiniões dividem-se sobre a prova final de Matemática do Ensino Básico, realizada esta sexta-feira por mais de 80 mil alunos.A Sociedade Portuguesa de Matemática volta a pedir mais exigência e a criticar a simplicidade da prova. "É uma prova muito acessível, que não avalia adequadamente o que é prescrito pelo currículo do 3º ciclo, e que confirma a tendência observada para uma simplificação das diferentes avaliações externas", afirma, num parecer.A SPM diz mesmo temer que os docentes que se esforçam por fazer um trabalho rigoroso "comecem a ficar sujeitos a sérias pressões no sentido de diminuírem a exigência".Já Lurdes Figueiral, presidente da Associação de Professores de Matemática, considera que a prova está "na linha de anos anteriores e é adequada ao final do 3º ciclo e ajustada à sua duração, com perguntas de grau de dificuldade diversa".A APM mostra apenas preocupação com a possibilidade de se repetirem resultados de 0 e 1 valores verificados nos anos anteriores. "Caso se repita, indica que uma faixa significativa de alunos desiste da Matemática precocemente, e isto tem de ser visto e resolvido."A primeira fase dos exames nacionais do Secundário terminou ontem, com as provas de Economia, Geometria Descritiva e Literatura Portuguesa."Prova correu lindamente bem""Correu lindamente bem, foi muito mais fácil do que os testes que a professora faz aqui na escola. Eu e os meus colegas esperávamos que fosse mais difícil, mas foi ao contrário, foi muito mais fácil do que os testes e correu lindamente.""Mais acessível que nos outros anos""A prova foi bastante acessível, quando comparada com os outros anos. Treinámos com provas de outros anos e esta foi mais fácil. Estudei muito, porque apesar de a prova contar apenas 30 por cento, temos de nos aplicar.""Exame foi bastante mais fácil""Em relação aos anos anteriores, o exame de Economia foi mais fácil. As perguntas de desenvolvimento este ano foram mais acessíveis e as perguntas de escolha múltipla também. Em geral, a prova deste ano foi bastante mais fácil do que nos outros anos".