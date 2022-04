Provas de aferição e exames do 9º ano vão passar a ser digitais em 2023

No próximo ano prevê-se que todas as provas de aferição sejam realizadas em formato digital, exceto as de Expressão Artística e Física.

As regras excecionais para as provas de aferição e exames, que preveem que no 9.º ano não contem para a nota final e no secundário só contem para entrar no Ensino Superior foram publicadas no sábado passado em Diário da República.

Os exames nacionais e as provas de aferição do 9º ano vão passar a ser digitais em 2023.De acordo com a imprensa nacional deste sábado, esta transição vai custar ao Estado 12 milhões de euros e está incluída no Plano de Recuperação e Resiliência. O objetivo é que as avaliações sejam todas feitas através do computador até 2025.