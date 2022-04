O Instituto de Avaliação Educativa (Iave) decidiu que as provas finais de ciclo do 9º ano de escolaridade não vão ter perguntas opcionais, como tinha sido inicialmente definido. Numa retificação publicada no seu site, o Iave anunciou que serão contabilizadas as respostas a todas as questões.









“Ao invés do publicado, em outubro de 2021, na página 2 da Informação-Prova Geral, nas provas finais de ciclo do 9º ano do 3º Ciclo do Ensino Básico a classificação final será a que resultar da soma dos pontos obtidos nas respostas à totalidade dos itens”, refere, justificando a alteração com a publicação, a 23 de março, do diploma que determinou que as provas não pesariam na classificação final. Inicialmente, o Iave anunciara que, devido à pandemia, haveria itens em que só contariam as respostas mais bem pontuadas.

O Iave publicou também informação sobre as provas de aferição (2º, 5º e 8º anos), que obrigam as escolas a ter materiais como bancos suecos e trampolins que, em anos anteriores, nem todas tinham. “Os materiais que as escolas têm são os mesmos, mas nessa altura também se resolveu o problema”, disse Manuel Pereira, da Associação Nacional de Dirigentes Escolares.