Provas do caso PT da Operação Marquês em risco de serem declaradas nulas

Algumas provas da investigação ao processo da Portugal Telecom, que foram transferidas para a Operação Marquês a pedido do Ministério Público, estão em risco de serem declaradas nulas.A última decisão cabe ao juiz de instrução Ivo Rosa, depois de ouvir o Ministério Público e as defesas dos arguidos.Num despacho datado de dia 21, a que oteve acesso, o magistrado refere que o Tribunal Central de Instrução Criminal não tinha na altura competência material para validar atos processuais.O despacho não detalha que tipo de provas está em causa.A informação de outros processos, como o caso EDP e a investigação Espírito Santo, carregada para a Operação Marquês, permitiu ao Ministério Público fazer a ligação dos alegados pagamentos do Grupo Espírito Santo (GES) feitos ao antigo primeiro-ministro, José Sócrates, e aos ex-gestores da PT, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro, ao chumbo da OPA da Sonae sobre a PT, em 2007, e venda da Vivo e compra da Oi, em 2010.As alegadas luvas foram pagas através do chamado saco azul do GES, então liderado por Ricardo Salgado.Ivo Rosa também pediu que seja remetido ao processo o despacho que validou a apreensão de emails trocados entre Ana Rita Barosa, quadro do BES e ex-secretária de Estado do Governo de Passos Coelho, e Zeinal Bava.