Provedor da Misericórdia do Entroncamento vacinado contra a Covid-19

Firmino Ramos Falcão, Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento (SCME), foi vacinado contra a Covid-19 no âmbito da imunização dos utentes e profissionais da Unidade de Cuidados Continuados Integrados Manuel Fanha Vieira. Também Vítor Bertelo, secretário da Mesa Administrativa, recebeu a vacina nesta unidade gerida pela Santa Casa.A SCME alega que o provedor contacta com frequência com utentes da unidade. "O Sr. Provedor mantém contacto direto e diário com os colaboradores e utentes da Unidade de Cuidados Continuados, dos dois Lares e Hospital São João Batista, tudo valências desta Santa Casa, assim como com as Equipas Técnicas das mesmas", afirma a SCME, acrescentando que ele tem "71 anos e um conjunto de comorbilidades de saúde, que o colocam claramente no contexto de priorização do Plano Nacional de Vacinação." A Santa Casa refere ainda que o secretário tem 75 anos e o "critério de vacinação é o mesmo aplicado ao Sr. Provedor, devido aos contactos com colaboradores e utentes".Salienta também que os nomes dos dois dirigentes foram aceites pela Autoridade Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. A SCME garante ainda que "nenhum utente, nem nenhum funcionário" deixou de ser vacinado devido à inclusão dos dois dirigentes". E frisa que "nunca a Mesa Administrativa, na pessoa do Sr. Provedor, tomaria uma decisão que prejudicasse a saúde, o bem-estar e a segurança dos seus utentes e funcionários em prol de benefícios próprios".Este é o quinto caso polémico na vacinação a envolver provedores das Misericórdias, depois de Arcos de Valdevez, Messejana, Bragança e Montijo.Francisco Ramos, coordenador do plano de vacinação, já clarificou que nos lares as vacinas são para os profissionais e não para os dirigentes.