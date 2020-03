Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto infetado com coronavírus

na página de Facebook da Misericórdia do Porto.Na publicação pode ler-se:"Provedor da Misericórdia do Porto, António Tavares, dirige-se à comunidade da Misericórdia do Porto, com mensagem de tranquilidade e coesão.O Provedor testou positivo para o teste do COVID-19, demonstrando serenidade no momento em que é internado para observações no Hospital de Santo António.António Tavares mantém como prioridade o equilíbrio e funcionamento da Instituição, assim como a garantia da prossecução da sua missão.Juntos, como sempre!"