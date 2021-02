Provedor da Santa Casa de Resende criticado após ser vacinado

Jaime Alves, de 44 anos, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Resende, está a ser alvo de duras críticas por não ter recusado receber a vacina para a imunidade do novo coronavírus.





Questionada pelosobre a situação, a instituição salienta que o provedor “foi vacinado mediante os critérios que foram definidos pela Autoridade de Saúde, visto que está em contacto permanente com os utentes e que lhes presta atividade direta”.contactar Jaime Alves, foi publicada na rede social Facebook da instituição uma fotografia do Provedor a alimentar uma utente. As críticas aumentaram e a comunidade afirma que “só tirou a fotografia para justificar a toma da referida vacina”. A instituição vacinou 203 pessoas.