Provedora da Justiça recomenda cancelamento de penhoras ordenadas entre 12 e 26 de março

A provedora de Justiça recomendou esta segunda-feira à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) o cancelamento de todas as penhoras ordenadas entre 12 e 26 de março e a restituição automática dos valores associados a estas penhoras.

Numa carta dirigida à diretora-geral da AT - e também remetida ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e ao Banco de Portugal -publicada esta segunda-feira no seu site, a Provedoria de Justiça defende uma clarificação da aplicação do regime excecional que trava os processos de execução fiscal até 30 de junho.

A suspensão de penhoras no âmbito dos processos de execução fiscal integra o leque de soluções que visam mitigar o impacto da luta contra a pandemia de covid-19 no rendimento das famílias e empresas.