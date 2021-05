Provedora da Justiça volta a pedir à Segurança Social que pague apoios à retoma em atraso

A Provedora de Justiça voltou esta quarta-feira a pedir ao Instituto da Segurança Social (ISS) que pague às empresas os apoios à retoma progressiva, pedidos desde dezembro e que ainda se encontram pendentes.

Em comunicado, a provedora, Maria Lúcia Amaral, diz que voltou a dirigir-se ao presidente do ISS, Rui Fiolhais, "para pedir que proceda ao pagamento às empresas dos pedidos de apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, formulados desde dezembro, que se encontram ainda pendentes da confirmação pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) do requisito relativo à quebra de faturação".

Maria Lúcia Amaral recorda que já no início de março tinha alertado o Governo para "os atrasos" provocados pelas "dificuldades de articulação" entre a AT e a Segurança Social, constatando que "a situação ainda não está ultrapassada".