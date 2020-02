Provedora de Justiça pede solução rápida para falhas no pagamento de apoios sociais desde 2017

Falhas informáticas por resolver desde 2017 estão a afetar o pagamento de prestações sociais, com os beneficiários a receberem valores inferiores aos que lhes são devidos, situação que levou a Provedora de Justiça a apelar a uma "rápida resolução".

Em nota publicada esta quarta-feira na página oficial, a Provedora de Justiça refere que, em ofícios enviados em janeiro aos presidentes do Instituto da Segurança Social e do Instituto de Informática, chamou a atenção "para a necessidade urgente de se estabelecerem mecanismos de articulação que resolvam os "constrangimentos aplicacionais" que, segundo os respetivos serviços, estarão na base de problemas vários na atribuição de diversas prestações sociais".

A Provedora Maria Lúcia Amaral refere que "as chamadas de atenção decorrem da receção de um conjunto significativo de queixas", entre as quais estudantes a receber pensões de sobrevivência que não recebem todo o montante a que têm direito; e dificuldade de apuramento de rendimentos de trabalhadores independentes para definição do escalão de abono de família.