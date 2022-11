O secretário geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, admitiu esta terça-feira que a próxima reunião com o ministro da educação, João Costa, possa ter à frente do ministério de Educação milhares de professores em desagrado pelas posições de João Costa.O ministro da educação admite a contratação de professores com base em mapas concelhios.