Próximo diretor-geral do emprego público vai ser escolhido pelo novo Governo

A Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap) vai abrir processo do concurso para diretor-geral da Administração e do Emprego Público "logo que estejam reunidas condições", mas o próximo dirigente será escolhido pelo novo Governo.Em causa está o pedido de abertura de um novo procedimento concursal para o cargo de diretor-geral da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) que foi remetido à Cresap e que se tornou necessário depois de o Ministério das Finanças ter recusado, por despacho, os três nomes indicados pela Cresap no concurso anteriormente realizado.Questionada pela Lusa sobre o processo do concurso relativo ao responsável máximo da DGAEP, fonte oficial da Cresap afirmou que este "vai ser aberto logo que estejam reunidas condições", sublinhando que "o perito do Ministério das Finanças para integrar o júri, que se havia demitido em dezembro, foi designado em maio"."O júri irá elaborar o perfil do cargo a concurso, de acordo com o novo pedido, que será enviado à tutela para homologação, a que se seguirá, como sempre acontece, a abertura do respetivo procedimento concursal através da publicação do Aviso Integral em Diário da República. Além desta informação, neste momento nada mais podemos acrescentar", precisou a mesma fonte oficial do organismo liderado por Júlia Ladeira.O pedido de abertura de novo procedimento concursal foi feito em dezembro pelo Ministério das Finanças depois da decisão inédita em recusar a 'short-list' de nomes indicada pela Cresap.De acordo com o relatório de atividades de 2018 da Cresap, a homologação do perfil do cargo pelo membro do Governo da tutela demora em média 20 dias úteis, a que se somam mais uma média de 15 dias úteis até à publicação do concurso em Diário da República e os 10 dias úteis que são dados aos potenciais interessados para apresentarem a sua candidatura.Encerrada esta fase, o processo entra em fase de avaliação e seleção dos candidatos a entrevistar, a realização das entrevistas e a elaboração da lista com os três nomes que são depois remetidos ao membro do Governo para que escolha o futuro dirigente.O tempo para esta fase de avaliação e envio da 'short-list' é variável -- já que depende desde logo do número de candidatos -- mas a experiência mostra, segundo o relatório de atividades, que demora e média 45 dias.Somados, todos estes passos inviabilizam que o novo responsável da DGAEP possa ser conhecido antes das eleições, pelo que caberá ao Governo que sair das eleições de 06 de outubro escolher um dos nomes de entre os três que integrarão a 'short-list' da Cresap.Além da questão temporal, há uma questão formal que impede os membros do Governo de fazerem nomeações de dirigentes da administração pública assim que é publicado o decreto do Presidente da República a marcar as eleições -- o que aconteceu em 01 de agosto.Apesar do impedimento dos membros do Governo em relação às nomeações, fonte oficial da Cresap referiu que este organismo mantém "o seu funcionamento normal", o que inclui o envio da 'short-list' para o membro do Governo mesmo que tal coincida com este período que antecede as eleições.