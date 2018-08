Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS congratula-se com taxa de desemprego mais baixa em 18 anos

Partido salientou também o recuo do desemprego jovem em Portugal.

Por Lusa | 15:56

A deputada socialista Idália Serrão congratulou-se esta quinta-feira com a taxa de desemprego mais baixa em 18 anos, salientando também o recuo do desemprego jovem em Portugal, analisando dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).



"Há uma melhoria do mercado de trabalho, com a descida da taxa de desemprego e a subida do número de portugueses empregados, efetivamente há uma subida do número de empregos criados desde o início da legislatura", afirmou à Lusa.



A taxa de desemprego desceu para 6,8% em junho, quer em termos homólogos quer em cadeia, segundo o INE, que adiantou que "a taxa de desemprego de junho de 2018 se situou em 6,8%, menos 0,2 pontos percentuais que no mês anterior, menos 0,7 pontos percentuais em relação a três meses antes e menos 2,3 pontos percentuais que no mesmo mês de 2017".



"Constatamos que a taxa de desemprego, que se situa nos 6,8%, apresenta o valor mais baixo dos últimos 18 anos, está ao nível de setembro de 2002, mas também a taxa de emprego apresenta o valor mais alto dos últimos 18 anos. Desde o início da legislatura, a criação líquida de emprego foi de mais de 321.700 postos de trabalho", afirmou a parlamentar do PS.



Para a deputada socialista, "há uma descida sustentada do emprego jovem porque tanto a taxa de emprego como o número de jovens empregados apresenta o valor mais alto desde 2011, por isso é sustentado, mas estes dados definitivos de junho de 2018, vêm demonstrar que, desde junho de 2004, portanto pela primeira vez em 14 anos, a taxa de desemprego jovem é a mais baixa, ficando abaixo daquela barreira muito importante dos 20%."