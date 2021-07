O PS disse esta quarta-feira que é "tempo de a justiça atuar" e "apurar responsabilidades" no caso que levou à detenção do presidente do Benfica após uma investigação a negócios e financiamentos que terão provocado prejuízos ao Estado.

Em declarações à agência Lusa, o deputado socialista João Paulo Correia destacou o trabalho dos inquéritos parlamentares, indicando que "é o tempo de a justiça atuar, apurar a verdade e apurar as responsabilidades".