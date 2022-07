O presidente da Câmara do Porto apelou a que o PS olhe para a “segunda fase” da descentralização de competências na área da Educação e permita que os municípios possam decidir sobre o que é ensinado aos alunos à exceção de “disciplinas nucleares”, como a Matemática e o Português.Rui Moreira defendeu que os planos curriculares estão “agarrados a matérias do século XX” e a outras ligadas aos “territórios que não são idênticos”. Cada município poderia “especializar” os alunos, em disciplinas como “Cidadania e Território”, disse em Assembleia Municipal, sem reação dos eleitos do PS.