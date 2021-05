PS disponível para acolher na especialidade propostas dos parceiros sociais sobre teletrabalho

O PS afirmou esta segunda-feira que o projeto de lei sobre o teletrabalho "foi bem aceite pelos parceiros sociais", mesmo com dúvidas em relação a certas soluções, mostrando-se disponível para acolher em sede de especialidade algumas das propostas apresentadas.

A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, reuniu-se esta segunda-feira ao longo de todo o dia com diversos parceiros sociais a propósito do projeto de lei socialista que regula o teletrabalho, sustentando que o saldo destes encontros foi positivo, já que a proposta "foi considerada por todos os parceiros, mesmo com as suas dúvidas em relação a algumas das soluções", como sendo "moderada e equilibrada".

"Eu considero-me uma pessoa satisfeita porque esta segunda-feira o documento, de forma geral, foi bem aceite pelos parceiros sociais, entendendo que é uma proposta equilibrada no sentido de garantir que as relações laborais entre trabalhador e empregador se mantêm firmes e se mantêm com o equilíbrio necessário", adiantou, em declarações à Lusa no final dos encontros.