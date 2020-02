PS questiona Governo sobre amianto na Escola Pêro da Covilhã

O PS questionou o Governo sobre a cobertura de amianto na Escola Básica Pêro da Covilhã, distrito de Castelo Branco, situação que já levou a comunidade escolar a lançar uma petição pública, anunciou esta quarta-feira o partido.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, o grupo parlamentar do PS frisa que este é um "assunto de extrema importância a que urge dar resposta o mais brevemente possível", justificando, por isso, o dever de "expor e sensibilizar, sem perdas de tempo, quem tem a responsabilidade na governação para poder dar uma resposta sobre o tema".

Dirigidas aos ministros do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, e da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, as questões foram apresentadas pelos deputados socialistas eleitos pelo círculo de Castelo Branco.

Os parlamentares lembram que já foi lançada uma petição através da qual a comunidade escolar da Escola Básica Pêro da Covilhã (Escola Sede do Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã) solicita "a proteção imediata dos seus educandos, corpo docente e funcionários de ação educativa, por exposição diária ao amianto, com 40 anos já de existência e com apresentação de fissuras/deterioramento".

Tendo como primeiro subscritor o deputado Nuno Fazenda, o documento questiona qual é "o grau de prioridade" que está atribuído a este estabelecimento de ensino no âmbito do Programa de Remoção do Amianto e do Fundo de Reabilitação e Conservação Patrimonial.

Os deputados também querem saber se estão reunidas as condições para que as entidades promotoras possam apresentar, no imediato, as suas candidaturas para obtenção de cofinanciamento e realização das intervenções de remoção de amianto, quais são as entidades responsáveis pela apresentação da candidatura e ainda se existe alguma estimativa do investimento necessário e calendário para uma intervenção.