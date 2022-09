PS rejeita audição de ministra do Ensino Superior sobre apoios a estudantes

O PS rejeitou esta quarta-feira um requerimento do Bloco de Esquerda para uma audição da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no parlamento sobre apoios aos estudantes face ao impacto da inflação e à falta de alojamento.

O requerimento foi discutido hoje em reunião da comissão parlamentar de Educação e Ciência, e mereceu apenas o voto contra do PS, suficiente para ter sido rejeitado, apesar dos votos favoráveis dos restantes partidos.

A iniciativa do Bloco de Esquerda pretendia ouvir Elvira Fortunato no parlamento sobre eventuais medidas para combater o impacto da inflação e a propósito do alojamento para estudantes.

"A atual situação exige do Governo respostas rápidas e eficazes no que toca ao reforço da Ação Social, aos vários apoios que os estudantes devem contar" de forma a combater o aumento do valor das rendas, lê-se no requerimento.

Numa publicação na rede social Twitter, a deputada bloquista Joana Mortágua lamenta o voto contra do PS à audição da ministra face ao cenário atual, acusando os socialistas de protegerem a ministra e escolherem ignorar o problema.

"Num momento em que os estudantes deslocados nem conseguem alugar um quarto, o PS usa a maioria absoluta para esconder a ministra e assobiar para o lado", critica a deputada.