O PS rejeita que a resposta para os problemas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) seja o recurso aos privados e defende mais cooperação com a rede social para melhorar o acesso e eficiência do SNS.



No debate no Parlamento sobre o estado da Saúde, Luís Soares, vice-presidente da bancada do PS, garantiu "clara rejeição" do Governo a levar para o SNS o setor privado.









