PSA deixa de fazer 8375 carros devido a crise do coronavírus

Antes da crise pandémica, a PSA em Mangualde produzia nos dias úteis uma média de 335 veículos. A segunda maior fábrica de carros em Portugal, que emprega cerca de mil funcionários, está parada desde o dia 18 de março, ou seja, até esta terça-feira deixou de fabricar 8375 carrinhas.

Para já não há uma data prevista para retomar a atividade, ainda assim, esta terça-feira, a empresa mostrou ganas de voltar a laborar e prova disso foi a apresentação do protocolo de segurança face à Covid-19, que contempla mais de cem medidas.

"Este é o protocolo mais reforçado de sempre. É um pré-requisito para que a fábrica possa voltar à normalidade, tendo em vista a gradual retoma ao trabalho", disse o diretor de Recursos Humanos, Álvaro García Escobar. As mudanças, previstas para o imediato, são visíveis logo na entrada da fábrica.



A temperatura é medida a todos e só quem tiver abaixo de 37,5 graus é que está autorizado a entrar. Já no interior da unidade, sem qualquer máquina em movimento, as marcações no chão chamam à atenção. Há cruzes que marcam a distância de segurança e setas que indicam a direção, que evita contactos entre pessoas.



Nas paredes estão colocadas algumas das medidas de segurança a adotar, em forma de lembrete: ‘nada será como antes’. A cantina não vai servir refeições e a cada hora há um intervalo para higienizar o posto de trabalho. Se ainda assim, os funcionários apresentarem sintomas idênticos aos do novo coronavírus são encaminhados para salas de isolamento.



Matrículas na net dia 4

As matrículas nas escolas decorrem entre 4 de maio e 30 de junho para o pré-escolar e 1º ciclo, sendo efetuadas no Portal das Matrículas. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas nas escolas. O portal permite autenticação através do cartão de cidadão, chave móvel digital ou credenciais de acesso ao Portal das Finanças. As secretarias estarão disponíveis caso seja necessário.

Certificação em Bragança

O Instituto Politécnico de Bragança recebeu esta terça-feira a certificação que lhe permite fazer a análise e oficializar os resultados dos testes que está a realizar em lares de idosos do nordeste transmontano. O IPB vai realizar 5 mil testes a utentes e funcionários dos lares da região - até agora as análises tinham de ser encaminhadas para o Porto para se saber o resultado.

Audiodescrição na TV

A Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação pediu que as aulas de telescola, na RTP Memória, incluam audiodescrição para os cegos. Nas primeiras aulas foram tidos apenas em consideração os alunos surdos. "A audiodescrição é essencial para os alunos cegos poderem acompanhar o raciocínio lógico do encadeamento do que vai sendo dito".

Infarmed distribui

A Autoridade do Medicamento (Infarmed) vai levantar e distribuir na segunda-feira 49 paletes de equipamentos de proteção individual que se encontram no Laboratório Militar e têm como destino instituições do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. O Laboratório Militar tem a missão de armazenar, gerir e distribuir a Reserva Estratégica de Medicamentos.

Ventiladores seguros

Os fabricantes de ventiladores para uso profissional nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde têm de demonstrar a segurança clínica destes dispositivos médicos, assim como a sua viabilidade e o seu benefício em relação ao risco, alertou ontem a Autoridade do Medicamento (Infarmed). Para que o fabricante seja incluído na lista de fornecedores é necessário um parecer positivo.