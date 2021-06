PSD a favor do uso de máscara na rua e corrige sentido de voto anunciado

O PSD corrigiu esta quarta-feira o sentido de voto no diploma que renova por mais 90 dias a obrigatoriedade de usar máscaras em espaços públicos, que é a favor, e não de abstenção como foi anunciado no plenário.

A informação da correção do sentido de voto foi dada à Lusa pelo líder parlamentar do PSD, Adão Silva, já depois do final dos trabalhos.

Com esta correção, o projeto-lei do PS foi aprovado na generalidade, especialidade e votação final global com votos contra do Chega e da Iniciativa Liberal, abstenção do BE, PCP, Verdes e deputada não inscrita Joacine Katar Moreira, tendo contado com votos favoráveis do PS, do PSD, do CDS-PP, do PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues.