PSD de Castelo Branco alerta para "grave crise" no setor da saúde no distrito

A Distrital do PSD de Castelo Branco denunciou esta sexta-feira uma "grave crise do setor da saúde" naquele distrito e apontou problemas no funcionamento das Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação ou a existência de apenas um obstetra em Castelo Branco.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o PSD disse não perceber a "passividade" do Governo perante as carências manifestadas nos últimos meses e sublinhou que ainda recentemente o Sindicato Independente dos Médicos alertou que, "em média, um dia por semana não existe Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) simultaneamente na Guarda, Covilhã e Castelo Branco.

"De facto, no último fim de semana, a VMER do Hospital Pêro da Covilhã esteve inoperacional por falta de médicos que assegurassem as respetivas escalas de funcionamento. Aparentemente, quem tem a responsabilidade de garantir uma resposta eficiente dos serviços de saúde está mais preocupado com a sucessão do atual presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Cova da Beira do que com o bem-estar dos utentes", afirmaram os sociais-democratas.