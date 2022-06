PSD de Leiria lamenta limitações do hospital por falta de investimento

O presidente da Comissão Política de Secção do PSD Leiria lamentou esta sexta-feira as limitações que a urgência do hospital de Leiria tem vindo a sofrer e apontou a falta de desinvestimento como uma das razões.

Constatando que o conselho de administração do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) solicitou, na passada quarta-feira, que os doentes emergentes fossem encaminhados para hospitais de referência, nomeadamente para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, José Augusto Costa Santos referiu que "as deficiências constatadas na prestação dos cuidados de saúde pelo CHL, não são novas" e "vêm-se acentuando nos últimos tempos".

Numa nota de imprensa, o presidente da Comissão Política de Secção do PSD Leiria salientou que esta situação tem sido "objeto de várias denúncias públicas e perguntas dirigidas ao Governo através dos deputados do PSD eleitos pelo distrito de Leiria".