PSD Setúbal exige medidas caso urgências do serviço de obstetrícia do hospital sejam encerradas

A Comissão do Partido Social Democrata (PSD) de Setúbal exigiu, esta segunda-feira, medidas para os previsíveis encerramentos das urgências do serviço de obstetrícia do Hospital de Setúbal."Estas deficiências do SNS atingem em maior escala os cidadãos que não têm recursos financeiros para recorrerem a alternativas no setor privado. 'São os mais pobres quem paga, em primeiro lugar, a incompetência política, a má gestão, a ausência de planeamento e a falta de resposta capaz do SNS'", afirma o líder distrital, Paulo Ribeiro, em comunicado, aludindo à previsão de fecho da Urgência de Obstetrícia do Hospital de Setúbal durante o verão.O partido salienta ainda que, ao contrário do que o primeiro-ministro António Costa tinha previsto, segundo o diretor do Hospital de Setúbal, estão previstos nove dias de encerramento em julho, mais seis para agosto e outros seis em setembro. "A previsão é que os problemas se agudizem durante os próximosmeses e não que se resolvam", lê-se na nota.De forma a evitar o encerramento da Urgência de Obstetrícia do Hospital de Setúbal durante o verão e não pôr em risco a prestação de cuidados de saúde à população, o partido distrital "exige do Governo e do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal medidas urgentes"."Caso nada seja feito, o Governo tem de ser responsabilizado pela sua incompetência ao não ter previsto em tempo oportuno as medidas necessárias para problemas que já eram conhecidos e anunciados", conclui o partido, na nota.