PSD diz que projeto para refinaria de Leça da Palmeira é "história da carochinha"

O PSD de Matosinhos considera que o anúncio de um projeto de cidade da inovação para os terrenos da refinaria da Petrogal, em Leça da Palmeira, com hotelaria, comércio e habitação sem prever soluções de acessibilidades "é mesmo de quem conta a história da carochinha".

"O PSD de Matosinhos e os seus autarcas não discordam da urbanização de parte daquele local, da criação de espaços verdes e desportivos, da criação de emprego e da instalação de novas empresas de diversas áreas económicas. O PSD de Matosinhos não aceita é que não exista, de facto, um projeto verdadeiro que acautele a saúde pública e o ambiente em Matosinhos, visto que hoje já não se fala do desmantelamento das infraestruturas existentes naquele local ou ainda da descontaminação dos solos, os quais estivem décadas expostos a produtos altamente tóxicos e nocivos para a saúde pública", indica o presidente da concelhia social-democrata, Bruno Pereira, em comunicado.

"Não é de todo aceitável que se propagandeie um pseudo-projeto de construção habitacional, de hotelaria e comércio, quando ainda se desconhece um plano e um calendário para a descontaminação dos solos neste local. Por fim, falar em 20 a 25 mil postos de trabalho, apregoar um projeto de construção habitacional, de hotelaria e comércio e não solucionar ou prever soluções para o trânsito de Matosinhos, para a A28, para a ponte móvel – que se encontra em avançado estado de degradação – e não prever nenhuma novidade de transportes públicos para servir aquela área, é mesmo de quem nos conta a história da carochinha", acrescenta o partido.

A Galp, a Câmara de Matosinhos e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte anunciaram, no dia 16, que a antiga refinaria de Matosinhos vai dar lugar a uma cidade da inovação ligada às "energias do futuro".

"O PS não pode continuar a brincar com a saúde e com a qualidade de vida dos matosinhenses, é importante garantir que não será aprovado nada para aqueles terrenos que seja contrário à saúde pública e que prejudique os interesses dos matosinhenses. Já que se quer ali um centro de inovação, num local junto ao mar, numa altura em que o problema da água é real e crítico, e quando existem apoios do PRR para esse efeito (veja-se o caso do Algarve), porque não equacionar a construção de uma estação de dessalinização?", indicou o PSD em comunicado.