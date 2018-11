PSD e CDS não conseguem evitar Largo José Saramago em Lisboa

Largo onde está a Casa dos Bicos passa a chamar-se Largo José Saramago.

Os vereadores do PSD e do CDS em Lisboa votaram contra a proposta da autarquia socialista de passar a chamar ao Campo das Cebolas "Largo José Saramago". Os vereadores decidiram em reunião do executivo camarário que o largo onde está a Casa dos Bicos passará a chamar-se Largo José Saramago.

A proposta foi apresentada pela vereadora Catarina Vaz Pinto e foi votada na reunião da câmara desta quarta-feira à tarde. Fonte oficial da Câmara Municipal de Lisboa confirmou à SÁBADO que a proposta socialista para renomear o Campo das Cebolas foi aprovada.

O vereador João Pedro Costa, do PSD, disse, em declarações ao jornal Observador, esta quarta-feira que o partido se opõe a esta decisão, já que "consubstancia um desrespeito pela história e pela memória da cidade a que o nome de José Saramago não merece ficar associado".