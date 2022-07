PSD questiona Ministério da Educação sobre desconformidades na compra de material informático

O PSD questionou esta quinta-feira o Governo sobre as "desconformidades identificadas pelo Tribunal de Contas" na compra de material informático, querendo saber quando é que todos os alunos abrangidos vão receber os computadores e sistemas de ligação à internet.

A pergunta que o PSD entregou esta quinta-feira no parlamento surge na sequência do relatório publicado pelo Tribunal de Contas (TdC) "relativo à auditoria à aquisição pelo Ministério da Educação de computadores portáteis e conectividade para os alunos abrangidos pela Ação Social, com o objetivo de verificar a conformidade legal de seis procedimentos de contratação pública, respetivos contratos e sua execução material e financeira".

O relatório, de acordo com a bancada social-democrata, conclui que o Ministério da Educação pagou cerca de 1,3 milhões de euros por contratos de conectividade dos computadores destinados a alunos, relativo a um período em que o serviço não foi usado, tendo ainda sido identificado que nenhum dos prazos de entrega previstos foi cumprido, entre outras desconformidades.